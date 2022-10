Jerônimo diz que irá se unir com quem quiser cuidar da Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

O governador eleito da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) concedeu coletiva de imprensa na noite deste domingo (30) no Palácio de Ondina, após o resultado das eleições ser definido. O petista afirmou que o resultado celebrou a democracia e que o voto que depositaram nele e em Lula, eleito presidente da República, foi um voto de fé.

“Hoje a gente encerra as eleições no Brasil celebrando a democracia. Não estamos na Bahia de forma isolada, a vitória do Lula significa trazer a esperança de ter comida na mesa, de ter dinheiro no bolso. Nós acreditamos que um governo tem que fazer a nossa parte cuidando de todos. A Bahia não teve um voto capachado, refém, teve um voto ao Lula de gratidão e nós acreditamos que ele vai devolver a gratidão em forma de trabalho”, disse.

“Quando uma pessoa deposita um voto na urna, é um voto de fé, de esperança. O que depositou um voto em nós, foi um voto de fé. Nós vamos nos unir com quem tiver interesse de querer cuidar da Bahia e vamos fazer a divisão necessária”, completou.

O atual governador Rui Costa (PT) celebrou o resultado das urnas e afirmou que o “estado vai continuar sendo cuidado por gente que gosta de gente”. Sobre a reeleição de Lula, o petista afirmou que o país voltará a ser admirado e que o novo presidente chega para reconstruir o país.

Jerônimo foi eleito com 52,77% dos votos – 4.473.155 votos válidos -, contra 47,23% de ACM Neto (União Brasil), que recebeu 4.003.866 dos votos, com 99,88% das urnas apuradas.

No primeiro turno, Jerônimo já havia liderado a disputa, quando obteve 3.977.149 votos (49,33%). Já Neto recebeu 3.296.288 (40,88%) dos votos válidos.

Com a vitória, o ex-secretário de Educação mantém a hegemonia do PT na Bahia. O partido governa o estado desde 2007, com dois mandatos de Jaques Wagner e outros dois de Rui Costa.

