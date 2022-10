Jerônimo Rodrigues discute propostas em entrevista no BATV

Foto: Reprodução/TV Bahia

O candidato ao Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) foi entrevistado pelo apresentador Fernando Sodake no telejornal BATV, da TV Bahia, nesta terça-feira (18). Durante a participação, ele respondeu questionamentos sobre a campanha e falou sobre as propostas de governo caso seja eleito no dia 30, após a votação do segundo turno.

A entrevista aconteceu ao vivo, no último bloco do programa, e durou 15 minutos. A participação foi dividida em quatro perguntas, além das propostas do candidato para o primeiro ano de mandado nas áreas de saúde, educação e segurança, e considerações finais.

Jerônimo foi o segundo a ser entrevistado nesta fase da cobertura eleitoral da emissora para este ano, seguindo ordem de sorteio. Na segunda-feira (17), foi a vez de ACM Neto, que também concorre ao Governo do estado.

Confira abaixo o que disse Jerônimo Rodrigues sobre suas propostas e considerações finais:

Propostas

Saúde

“Nós fizemos muito, os nossos dois governos, diferente do grupo do ex-prefeito. Nós fizemos, entregamos, até o momento presente, 20 hospitais, 24 policlínicas, maternidades, inclusive de alta complexidade. Nós conseguimos chegar a cada canto da Bahia. Barreiras, extremo sul. Nós vamos entregar já já um hospital com esse perfil em Teixeira de Freitas. Inclusive, atendendo situações de alto complexidade, de câncer, de coração, partos de alto risco. Tudo isso a Bahia não vai precisar se deslocar 800 km, 1.000 km para poder ser atendida em Salvador. Todo mundo se recorda e eu principalmente, que sou de Jequié, sei como era o Prado Valadares. E hoje Rui inclusive fez lá uma revolução, fazendo praticamente um novo Prado Valadares. O meu programa de governo tem lá ampliar esse serviços com mais sete hospitais, seis Policlínica e cinco maternidades”.

Educação

“Eu destaco aqui, Sodake, inclusive, saúdo aqui os professores. Estamos na semana que celebra o dia dos professores e professoras. Eu destaco aqui três frentes. Uma delas é a educação em tempo integral, que inclusive o ex-prefeito que é meu concorrente fechou as escolas em tempo integral aqui em Salvador. Então, ampliar a quantidade de escolas oferecendo tempo integral em toda a Bahia, para que o estudante possa chegar de manhã, tomar seu café, fazer os estudos, ter oportunidade de cultura, de lazer, de esporte, de iniciação científica; mas eu quero dizer também que vou ampliar a quantidade de escolas ofertando em cada município educação profissional para criar esperança do primeiro emprego para os jovens; mas para dizer aqui também que eu quero garantir os programas de bolsas para garantir que os estudantes possam permanecer na escola. Eu quero dizer aos prefeitos que quero fazer uma forte parceria para fortalecer a educação infantil e educação fundamental e fortalecer as universidades estaduais da Bahia”.

Segurança

“”Eu reconheço que a segurança pública exige da gente uma parceria forte com a sociedade. Exige uma parceria forte com o governo federal. O Lula já garantiu o estatuto do desarmamento. O atual presidente da república que estimula e estimulou durante todo o seu governo a compra de armas. É um estatuto do desarmamento para gente poder regra isso. Mas eu quero dizer ainda que aqui na Bahia a responsabilidade é minha. Eu vou chamar pra minha responsabilidade o tema da segurança pública, e destaco aqui três frentes. É a valorização do profissional da segurança pública, da polícia militar, da polícia civil, dos Bombeiros. Garantir concurso, formação, equipamento de segurança. Inclusive, viaturas blindadas. Dizer que fortalecerei e muito. Hoje, nós temos uma central eh de tecnologia que é o destaque na América Latina. Eu quero dizer que vou investir em tecnologia e inteligência para que a gente possa enfrentar o crime organizado, que aqui na Bahia não terá espaço”.

Considerações finais

“Sodake, muito obrigado. A você que está me acompanhando, eu quero agora me dirigir a você. Eu quero pedir aos militantes, aos prefeitos, aos ex-prefeitos, aos deputados nossos eleitos e não eleitos, essa parceria. Para que até o dia 30 não desça e não tire a sandália dos pés, não baixe a bandeira. Bote seu adesivo no peito e vá até o dia 30 buscar esse voto, para a gente trazer Lula de volta para cuidar do Brasil e, aqui na Bahia, eleger um projeto que gosta de cuidar de gente. Então, no dia 30, é 13 Jerônimo e 13 Lula. O 13 que mudou o Brasil, que vai mudar o Brasil, e vai continuar cuidando de você, cuidando de gente. Muito obrigado e boa noite”.

