Jerônimo Rodrigues, do PT, é eleito governador da Bahia

Foto: iBahia

Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito governador da Bahia neste domingo (30), no segundo turno das eleições.

No primeiro turno, Jerônimo já havia liderado a disputa, quando obteve 3.977.149 votos (49,33%). Já Neto recebeu 3.296.288 (40,88%) dos votos válidos.

Com a vitória, o ex-secretário de Educação mantém a hegemonia do PT na Bahia. O partido governa o estado desde 2007, com dois mandatos de Jaques Wagner e outros dois de Rui Costa.

Professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Jerônimo é considerado homem de confiança do governador Rui Costa. Ele foi secretário estadual do Desenvolvimento Rural entre 2015 e 2019; e da Educação, de 2019 até deixar o cargo em março para disputar a eleição.

Ele foi escolhido pelo PT em decisão da Executiva Estadual do partido, após o senador Jaques Wagner anunciar a desistência em disputar a eleição. Antes de Jerônimo ser oficializado, o nome do senador Otto Alencar também foi apontado como possível concorrente ao governo, mas ele também recusou a disputa e se manteve na corrida eleitoral para o senado.

Jerônimo também trabalhou no governo federal durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ele foi secretário nacional do Desenvolvimento Territorial. Em 2018, ele foi coordenador geral da campanha à reeleição de Rui Costa. Essa será a primeira vez que ele disputa uma eleição.

