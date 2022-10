Jerônimo Rodrigues vota no Luís Viana, em Brotas

Foto: Camila Oliveira/ TV Bahia

O candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), votou na manhã deste domingo (30), para o segundo turno das eleições, no Colégio Estadual Luiz Viana, em Brotas.

Acompanhado do candidato a vice-governador, Geraldo Júnior (MDB), o candidato chegou ao local por volta das 9h20 e cumprimentou a imprensa antes de entrar na seção eleitoral.

Na agenda do candidato, é esperado que ele acompanhe o voto do atual governador, Rui Costa (PT) no Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro da Liberdade.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.