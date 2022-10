Jéssica Ellen faz chá de bebê com famosos e revela nome do filho

Foto: Reprodução/Instagram

Grávida de sete meses, a atriz Jéssica Ellen fez um chá de bebê no domingo (16) para a chegada do primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator Dan Ferreira.

Durante as comemorações com a temática axé, a artista recebeu amigos famosos como David Junior, Fabiula Nascimento, Emilio Dantas e Indira Nascimento.

Na ocasião ela também revelou o nome do herdeiro, Máli Dayo. Jéssica Ellen descobriu a gravidez enquanto estava participando da “Dança dos Famosos”, em maio deste ano.

“A vida dizendo que sim! O amor multiplicado e compartilhado. Axé, Máli Dayo”, comemorou a atriz Fabiula Nascimento ao compartilhar um clique no chá de bebê.

“Ontem foi dia de celebração. Mais um ser de luz está chegando, para nos ensinar a evoluir e trazer mais amor para nossas vidas. Que seja uma linda jornada na família de vocês”, escreveu David Junior.

Noivos desde dezembro do ano passado, Jéssica e Dan estão juntos desde 2019, mas se conhecem desde 2012.

