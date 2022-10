Jéssica Ellen revela significado do nome do primeiro filho

Foto: Reprodução/Instagram

Os atores Jéssica Ellen e Dan Ferreira revelaram o nome do primeiro herdeiro do casal. Em um chá de bebê realizado no último domingo (16), os artistas receberam amigos e familiares no Rio de Janeiro e anunciaram o nome do bebê: Máli Dayo.

De origem africana, o nome Máli faz referência a riqueza e o segundo nome do pequeno, Dayo, tem relação a alegria. No Instagram, Jéssica explicou a escolha:

“Máli Dayo. Que venha com muita saúde. Máli, foi o império mais rico da história africana e um dos mais poderosos da história da humanidade. Dayo, aquele que trás a alegria”, escreveu a artista.

Jéssica ainda agradeceu ao carinho dos seguidores e dos amigos nas redes sociais. “Obrigada a todas as mensagens de amor, carinho e afeto! Que as bênçãos voltem em dobro pra cada um de vocês!”.

O casal se conheceu em 2012, quando trabalharam juntos em Malhação. Na época, Jéssica e Dan, que é baiano, eram amigos e o sentimento só se transformou após alguns anos. Em dezembro de 22021, os dois noivaram. “O homem mais lindo do Brasil me pediu em casamento. Eu tô noiva”, escreveu ela.

