Jesuíta Barbosa aproveita férias ao lado de namorado em resort

Jesuíta Barbosa tem aproveitado as férias do seu último trabalho, ‘Pantanal’, em grande estilo. O ator viajou com o namorado, o designer Cícero Ribeiro, para um resort aquático em Fortaleza, no Ceará. Ele também está acompanhado de amigos e familiares.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, o interprete de Jove está hospedado em um empreendimento que custa R$ 2 mil a diária.

A ida de Jesuíta para Fortaleza também tem fins profissionais. Ele vai participar da 32ª edição do Cine Ceará. No evento, o ator vai lançar o filme “A Filha do Palhaço”, ficção do diretor cearense Pedro Diógenes. Na trama, ele interpreta um integrante de uma trupe e ajuda um colega se entender com a filha. Confira os cliques abaixo:

