Jô Soares deixou fortuna milionária para funcionários

Foto: Reprodução / TV Globo

Sem herdeiros, Jô Soares deixou parte da sua fortuna milionária para os funcionários que cuidaram dele até a morte. A ex-esposa e amiga do apresentador da TV Globo, Flavia Pedras, também herdou parte da herança. Os dois foram casados durante 15 anos. A publicitária herdou, também, o acervo de obras que ele desenvolveu como artista plástico. As informações são do EXTRA.

Segundo a publicação, o comunicador e os funcionários tinham uma relação de amizade e profissionalismo de longa data.

Jô Soares teve apenas um filho, Rafael, que faleceu em 2014, vítima de um câncer no cérebro. O rapaz era fruto do casamento entre o apresentador e da atriz Tereza Austregésilo.

O comunicador morreu em agosto deste ano, aos 84 anos e foi um dos mais bem pagos da história da TV. Estima-se que seu salário era de R$ 500 mil mensal.

