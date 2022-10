Jogador de futebol é morto a tiros em Juazeiro, na Bahia

Foto: Reprodução/ Instagram

Um jovem de 19 anos, identificado como Felipe Rocha de Sá Nunes, foi morto no centro de Juazeiro, na madrugada desta segunda (31), durante uma comemoração do resultado das eleições na Bahia e no Brasil.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na rua Av. Adolfo Viana, no centro da cidade. Segundo testemunhas, o jovem, que era jogador do Juazeirense Sub 20, foi alvejado por disparos de arma de fogo.

Felipinho, como era conhecido, foi encaminhado para o Hospital de Traumas em Petrolina, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao iBahia, a Polícia Militar informou que não há dados quanto à autoria e à motivação, que deverão ser investigados pela polícia judiciária. A Polícia Civil afirma que guias de perícia e remoção foram expedidas, e a autoria e motivação do crime estão sendo apuradas.

Em nota nas redes sociais, o Juazeirense lamentou a morte do jogador.

“Jovem, promissor, cheios de sonhos.

Nos despedimos de Felipinho, craque de bola que fazia parte da equipe Sub-20 do Cancão de Fogo.

Que Deus dê o descanso eterno e o conforto aos amigos e familiares do jovem atleta”.

