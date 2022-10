Jogadores bolsonaristas lamentam resultados das eleições

Ricardo Oliveira publicou foto lamentando resutaldo / Foto: Divulgação / Instagram

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno no domingo (30) não deixou o mundo do futebol muito feliz. Alguns jogadores declaradamente apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) lamentaram a derrota do atual presidente.

Nomes como Felipe Melo, Pedro Raul, André e Edílson publicaram críticas ao PT, mensagens de luto, mensagens bíblicas e até ofensas em suas redes. Até ex-jogadores como Rivaldo, o goleiro Marcos, Ricardo Oliveira e Donizete Pantera lamentaram os resultados.

“Hoje tive uma sensação de tristeza um pouco parecida como a final da copa do 1998 quando perdi de 3 x 0 França, na verdade pior porque eu tinha tanta esperança no futuro dos meus filhos e netos, mas a luta continua e não vamos parar pois muita coisa ainda vai acontecer até o 31/12/2022”, escreveu Rivaldo.

“Boa sorte aí com a esoclha. Agora é minha vez de ter um presidente que não me representa”, disse Marcos, ídolo do Palmeiras.

Neymar, que durante a campanha declarou apoio à Bolsonaro, não se manifestou nas redes sociais.

Jogadores pró-Lula

No entanto, nem só de manifestação pró-Bolsonaro vive o mundo do futebol. Alguns jogadores publicaram mensagens de comemoração pela vitória de Lula, como Tiquinho, Caio Paulista, Paulinho e Artur, do Red Bull Bragantino.

