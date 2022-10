Jojo Todynho aparece em meio à torcida do Flamengo

Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho não parece estar muito abalada com o fim do casamento com Lucas Souza, anunciado neste sábado (29) pelo militar. Após aparecer dançando no Instagram ao som da música “Baile do Egito”, no quarto da mansão em que mora, ela se reuniu com centenas de torcedores do Flamengo para um “esquente” para a final da Libertadores contra o Athletico-PR.

Nos stories, a cantora apareceu com a camisa do Rubro-Negro no meio de uma multidão, mexendo uma bandeira do clube e cantando músicas para o time.

Em outro vídeo, os torcedores gritam o nome da artista: “Ih, f*deu, a Jojo apareceu”.

Novo término

O militar Lucas Souza apareceu nas redes sociais, neste sábado (29), para anunciar o término do casamento com Jojo Todynho. Apesar de ser o segundo anúncio do fim do relacionamento, ele garante que dessa vez é um ponto final.

Segundo Lucas, a decisão, que chega ao público três semanas após o casal reatar, foi tomada de forma conjunta por ele e a funkeira.

“Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”, desabafou por meio dos stories do Instagram.

