Jojo Todynho diz que casamento não acabou: ‘Deus me deu’

Jojo Todynho utilizou sua conta oficial no Instagram na manhã deste domingo (9) e soltou uma série de stories avisando que o seu casamento com Lucas Souza não acabou. Logo após o militar excluir o post feito por ele sobre o divórcio, a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ afirmou que todo mundo vive uma fase ruim e deu a entender que o casal passou por um momento de crise.

“Esse prêmio vocês não vão levar. Aquele ali [o marido] quem me deu foi Deus e ninguém toma. Eu estou passando um processo. As vezes acho que sou mulher maravilha. A gente também tem que entender o outro lado. Ele está errado e eu também. Quem está no controle da minha vida é Deus”, iniciou ela.

“Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei, não me separo, eu fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, os dois. Não casei para me separar”, continuou.

“A gente tem que entender o outro lado. Eu não estou defendendo, não. Eu também estou errada em muitas coisas que eu fiz. No meu barco tem Deus, e ele só afunda se eu for tola. O que é meu ninguém tira! Não acabou” completou a cantora.

Lucas Souza, por sua vez, utilizou o tráfego em suas redes sociais para compartilhar um link que leva para o novo trabalho da esposa, a canção “Bangu” e também para o canal do militar no Youtube.

Cantora foi pega de surpresa

Na noite de sábado (8), após ser pega de surpresa com o anúncio do fim do casamento, Jojo havia dito que “o amor dói, mas não mata”. Ela recebeu a decisão do marido enquanto passeava no shopping com a afilhada.

“O amor dói, mas não mata. Tá tudo certo. Eu vou amar o Lucas por um bom tempo, como ele vai me amar. Vai passar e quem sabe do futuro é Deus. Agora, ele vai seguir a caminhada dele, eu a minha, e tá tudo bem. O futuro a Deus pertence. Só desejo a ele felicidade, paz, porque ele é um menino maravilhoso, não tenho o que reclamar. E tá tudo certo”, disse.

Jojo e Lucas se casaram em janeiro deste ano, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Os dois estão juntos desde 2020.

