Jojo Todynho fala sobre término de casamento: ‘O amor dói’

Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho foi pega de surpresa com a notícia do término do seu casamento com Lucas Souza. O militar anunciou o fim da relação no Instagram, enquanto cantora passeava com a afilhada em um shopping do Rio de Janeiro.

Nos stories, a artista afirmou que vai amar o ex-marido por “um bom tempo”, mas que uma hora esse sentimento “vai passar” e ela tocará a vida.

“O amor dói, mas não não mata, está tudo certo. Eu vou amar o Lucas por um bom tempo, como ele vai me amar. Vai passar. E quem sabe do futuro é Deus. Agora ele vai seguir a caminhada dele, eu a minha e está tudo bem”, disse ela. “O futuro a Deus pertence. Só desejo a ele felicidade, paz. Ele é um menino maravilhoso, não tenho o que reclamar e está tudo certo, um auê que vocês estão fazendo”, avisou Jojo.

Enquanto dirigia a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” refletiu que o ex-casal teve uma semana intensa e que brigas, discussões e até mesmo separações são normais.

“Gente, para com esse auê aí, todo mundo já se separou na vida. Se vou falar para vocês que estou triste? Estou triste, mas é para frente que se anda. Não vou ficar cabisbaixa, não. Vambora”, disse.

“Eu sou muito clara e muito direta em tudo na minha vida. Eu e Lucas tivemos uma semana muito tensa, porque casal é isso memso, discorda das coisas, o pau quebra, nada é mil maravilhas, concorda, discorda. O Lucas é muito intenso, eu também sou muito intensa. Brigas. Eu sou do pensamento que o amor não se acaba assim. Só Deus e o tempo vão determinar se a gente vai voltar ou ficar separado”, continuou a cantora.

“Ele está no tempo dele, eu estou no meu tempo. Cabeça no lugar, poeira abaixar, quando a gente está de cabeça quente, a gente faz besteira e tem atitudes imediatistas… É isso. Depois eu volto com mais informações. Não tenho o que esconder nada de ninguém”, finalizou ela.

Foto: Reprodução / Instagram

Pouco antes de Jojo se pronunciar, Lucas Souza abriu o verbo e expôs detalhes do relacionamento entre eles.

“Realmente muito esperado essa reação dela! Não sabe de nada? Essa é mais uma atitude que tem e mostra o quanto o nosso relacionamento era insignificante para ela, eu não vou contar as situações que levaram ao término porque não vou expor a pessoa”, escreveu ele.

Ele ainda destacou que a separação não tem nada a ver com a última declaração da dona do hit “Que Tiro Foi Esse”. No podcast ‘JojoMeiaNove’, a apresentadora disse que Lucas era virgem quando os dois iniciaram o relacionamento e que ele não tinha “experiência com xot*”.

“Não tem nada a ver com a última polêmica que deu que ela é minha primeira namorada e esposa! Na verdade, me orgulho disso”, pontuou.

Jojo e Lucas se casaram em janeiro deste ano, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Os dois estavam juntos desde 2020. Os dois já não se seguem mais nas redes sociais.

