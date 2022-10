Jojo Todynho surge dançando funk após término: ‘Botei cropped’

Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho mostrou que não vai ficar chorando pelos cantos após o término do casamento com Lucas Souza. Depois do militar anunciar o ponto final na relação, ela apareceu dançando funk nas redes sociais.

A cantora surgiu nos stories do Instagram ao som da música “Baile do Egito”, no quarto da mansão. Sem citar nomes ou falar sobre o término, ela falou sobre o jogo do flamengo na final da Libertadores.

“Hoje é dia de Mengão vambora! É reagir, já botei meu cropped, vambora. Vou ali fazer o cabelo, o que é isso? Vamos com tudo”, gritou a cantora animada.

Em outros stories, Jojo todynho apareceu se brozeando. “Vim adiar meu bronze que eu tô amarela, vim botar uma cor, eu hein? Vou tomar um banho de lua e ficar com os pelos douradinhos”, disse a funkeira.

Novo término

O militar Lucas Souza apareceu nas redes sociais, neste sábado (29), para anunciar o término do casamento com Jojo Todynho. Apesar de ser o segundo anúncio do fim do relacionamento, ele garante que dessa vez é um ponto final.

Segundo Lucas, a decisão, que chega ao público três semanas após o casal reatar, foi tomada de forma conjunta por ele e a funkeira.

“Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”, desabafou por meio dos stories do Instagram.

