Jojo Todynho termina casamento com Lucas Souza, diz colunista

Foto: Reprodução / Instagram

Após um término relâmpago que durou 24 horas, Jojo Todynho estaria oficialmente solteira após terminar o casamento com Lucas Souza. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

Segundo a reportagem, a decisão foi tomada essa semana e Jojo já teria dado entrada no processo de divórcio. Os dois se casaram em janeiro deste ano, em uma cerimônia luxuosa.

Vale lembrar que Jojo e Lucas viveram um verdadeiro climão após o rapaz anunciar o fim do casamento, por meio das redes sociais, sem consultar a funkeira.

Jojo Todynho, que estava fora de casa, recebeu a notícia como todos os seguidores e apareceu no perfil do Instagram para falar sobre o assunto, negando saber do término.

A funkeira foi procurada pela colunista, mas revelou que não irá comentar o assunto. Nenhum dos dois se pronunciou sobre o suposto fim do casamento nas redes sociais.

Confusão com vizinha

Jojo Todynho leva o ditado popular “mato a cobra e mostra o pau” a sério. A apresentadora do ‘Jojo Nove e Meia’, do Multishow, já destacou diversas vezes que não suporta o famoso “disse me disse” e foi tirar satisfações com a ex-vizinha na noite da quinta-feira (13).

A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ estava com a família no Rio de Janeiro quando viu um story da vizinha da avó. Na publicação, a mulher chama Jojo de “gorda ridícula” e diz ter “ranço” da artista.

“Uma pessoa que não é por** nenhuma sendo alguma por**. Não me representa como mulher um homem que se sujeita a isso por fama. Pode entregar sua carniça, porque já morreu. Eu tenho é pena. Podem me falar o que quiser”, disse ela.

“Aqui sou papo reto: quem quer respeito, deve respeito. Uma fulana pegou uma foto com meu ‘irmão’, falou absurdos, me chamou de gorda, então vim bater na porta dela. Porque ela me expôs, fiz escândalo pra ela passar vergonha na rua. Porque quem não quer ser envergonhado, não envergonha ninguém! Aqui é assim: nunca faltei com respeito com ninguém nesse bairro, ninguém é obrigado a gostar de mim – nem parente meu – mas pegar a foto da pessoa e querer usar a imagem pra querer fazer graça, ganhar seguidor…”, rebateu a cantora.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.