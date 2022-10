Jojo Todynho tira satisfação com ex-vizinha após fofoca

Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho leva o ditado popular “mato a cobra e mostra o pau” a sério. A apresentadora do ‘Jojo Nove e Meia’, do Multishow, já destacou diversas vezes que não suporta o famoso “disse me disse” e foi tirar satisfações com a ex-vizinha na noite desta quinta-feira (13).

A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ estava com a família no Rio de Janeiro quando viu um storie da vizinha da avó. Na publicação, a mulher chama Jojo de “gorda ridícula” e diz ter “ranço” da artista.

“Uma pessoa que não é por** nenhuma sendo alguma por**. Não me representa como mulher um homem que se sujeita a isso por fama. Pode entregar sua carniça, porque já morreu. Eu tenho é pena. Podem me falar o que quiser”, começou ela.

“Eu tenho é pavor desse estrume ridicula. Só quem sabe é quem conhece daonde veio. Ainda tem gente que dá ibope pra essa gorda ridícula. Simmmmmm, gorda ridícula. Eu tenho é ranço. Eu gosto é de quem é de verdade. Gente podre assim eu tenho é pena. E mais pena ainda de quem baba o ovo por fama”, finalizou a mulher.

Jojo imediatamente utilizou suas redes sociais para rebater a publicação e aproveitou que estava em Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, para fazer uma “visita” a mulher.

“Aqui sou papo reto: quem quer respeito, deve respeito. Uma fulana pegou uma foto com meu ‘irmão’, falou absurdos, me chamou de gorda, então vim bater na porta dela. Porque ela me expôs, fiz escândalo pra ela passar vergonha na rua. Porque quem não quer ser envergonhado, não envergonha ninguém! Aqui é assim: nunca faltei com respeito com ninguém nesse bairro, ninguém é obrigado a gostar de mim – nem parente meu – mas pegar a foto da pessoa e querer usar a imagem pra querer fazer graça, ganhar seguidor…”, disse a cantora.

“Pra chegar a 23 milhões de seguidores às minhas custas… Não posso botar a mão nela, mas minha tia pode. E minha tia vai ganhar um pix de R$ 1 mil, porque não precisou bater, mas veio pra defender a sobrinha dela, porque não sou largada nesse mundo”, continuou ela.

“Com gente da tua laia tenho que fazer isso aí, fazer passar vergonha! Bota lá na internet. bota lá, porque vou botar teu video. Agora sustenta suas gracinhas, porque comigo é assim”, gritou a campeã de ‘A Fazenda 12’. Assista ao vídeo abaixo:

