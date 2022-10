Jornalista Isidro Octávio Amaral Duarte morre aos 83 anos

Foto: Divulgação/ABI

O jornalista Isidro Octávio Amaral Duarte morreu, neste domingo (16), aos 83 anos. De acordo com informações do g1 Bahia, além de atuar como advogado, procurador jurídico e poeta, ele também fazia parte da Associação Bahiana de Imprensa (ABI-Bahia).

Entre os veículos por onde Isidro passou está o Jornal do Brasil, onde atuou nas décadas de 60 e 70. Em 1975, foi chamado para ser secretário de comunicação do então recém-eleito governador do estado, Roberto Santos.

Durante sua longa trajetória profissional, Isidro também foi secretário de comunicação do Distrito Federal e assessor da Universidade Católica do Salvador (UCSal).

Isidro deixou dois filhos, três netos e esposa. A causa da morte do jornalista, que morava na cidade de Cachoeira, não foi divulgada. O corpo de Isidro será sepultado na segunda-feira (17), às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

