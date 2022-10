José Dumont é solto após pedido da Justiça

Foto: Polícia Civil

O ator José Dumont, preso em flagrante por armazenar pornografia infantil, foi solto após pedido da desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da 3ª Vara Criminal. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a publicação, a decisão judicial aconteceu na terça-feira (11) e José Dumont está preso na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, no Rio de Janeiro.

Cerca de 240 arquivos de imagens e vídeo de pornografia infantil foram encontrados em um celular e um computador encontrados com o ator, segundo relatório técnico feito por policiais do Núcleo de Combate ao Uso e à Exploração Sexual Infantil da DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima).

Ainda de acordo com o relatório, pelo menos um arquivo, dos 240 encontrados, pode ter sido feito com a câmera do aparelho apreendido com José Dumont.

Os eletrônicos ainda passarão por uma perícia para descobrir se existem outras imagens que não foram localizadas inicialmente. O ator foi preso em flagrante no dia 15 de setembro.

