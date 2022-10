José Loreto e Bella Campos já se preparam para novela das sete

Foto: Reprodução / Redes sociais

Bella Campos e José Loreto não vão tirar férias após o término de ‘Pantanal’. De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, os atores já estão se preparando para a nova novela das sete: ‘Vai na Fé’.

Loreto será interprete de um cantor em decadência e sem noção. Carolina Diekmann será irmã do personagem do ator, mas os dois vão viver uma relação estremecida e à distância. Renata Sorrah também vai participar da trama. Ela viverá a mãe e empresaria do personagem.

O folhetim escrito por Rosane Svartman terá Sheron Menezzes como protagonista. Bella Campos irá contracenar em um núcleo juntamente com Mel Maia e MC Cabelinho.

Letícia Salles, que viveu a versão jovem de Filó na trama de sucesso das nove será vilã ao lado de Emílio Dantas. A novela, que será a sucessora de ‘Cara e Coragem’, traz Paulo Silvestrini na direção.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.