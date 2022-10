Jovem de 19 anos é morta durante assalto no norte da Bahia

Foto: Reprodução/TV São Francisco

Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros, na quinta-feira (27), durante um assalto na cidade de Capim Grosso, localizada no norte da Bahia. De acordo com informações da TV Bahia, a ação criminosa aconteceu na loja onde Érica Souza Santos trabalhava.

Até à noite desta sexta-feira (28), ninguém havia sido preso. A Polícia Civil informou que há duas linhas de investigação em análise. A primeira é relacionado a um crime passional e a segunda de latrocínio (roubo seguido de morte).

A proprietária do estabelecimento relatou que presenciou o crime. Segundo ela, um homem entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Na sequência, a jovem teria colocado o celular em cima no balcão, sem resistir a ação. Porém, o criminoso atirou três vezes contra Érica, que morreu no local. Não há detalhes sobre o sepultamento da vítima.

