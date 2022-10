Jovem de 21 anos morre em acidente envolvendo duas motocicletas na BA-528, em Salvador

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um jovem de 21 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, na madrugada deste domingo (16), em um acidente envolvendo duas motocicletas no km 5 da BA-528, conhecida como Estrada do Derba, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão frontal entre os veículos aconteceu no trecho entre os bairros de Águas Claras e Paripe, por volta das 4h.

Ainda não há detalhes sobre quem teria invadido a pista contrária. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Subúrbio. Mas, o jovem de 21 anos, identificado como Nixon Azevedo Cabral dos Santos, não resistiu aos ferimentos.

As outras duas vítimas, um homem e uma mulher que não tiveram os nomes divulgados, seguem internados. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Ainda de acordo com a PM, a ocorrência foi registrada junto à 5ª Delegacia.

