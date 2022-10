Jovem denuncia ter pulado de carro após discussão com motorista

Um jovem denunciou ter pulado de um carro em movimento após ter discutido com o motorista por aplicativo por causa do troco da corrida. O caso aconteceu em Salvador na quarta-feira (12) e é investigado pela Polícia Civil.

A PC informou por nota que a situação aconteceu durante uma corrida de Mata Escura a Pernambués. Em determinado o momento, o motorista não devolveu o troco e disse que se ele quisesse pulasse do carro. O jovem, identificado como Wallace Freitas, afirmou à Polícia que ficou assustado e, por isso, se jogou do carro em movimento. Segundo o g1, o motorista trabalhava para o InDrive.

Wallace contou à TV Bahia que o valor acordado no aplicativo foi de R$ 42, mas segundo o passageiro, o motorista agiu com agressividade e não quis entregar os R$ 8 de troco no qual ele tinha direito.

“Quando chegou ao destino, ele em vez de subir a ladeira para me largar lá em cima, na principal, onde eu moro, ele veio direto e passou. Ele disse: ‘Vai ter que pagar mais, se não eu vou te levar para um lugar e eu vou te matar”, relatou o passageiro.

Por causa da queda, a vítima teve ferimentos nos pés e nos braços. Ele foi ajudado por duas pessoas em situação de rua que passavam pelo local.

A denúncia ocorre três dias após um grupo de amigos relatar ter sido ameaçado por outro motorista da plataforma InDrive. Com medo, Elton Carlos Santana Silva, que está internado em estado grave no Hospital Gerald do Estado (HGE), na capital baiana, pulou do carro.

O iBahia entrou em contato a plataforma InDrive para saber o posicionamento da empresa, mas não teve retorno até o fechamento da matéria.

