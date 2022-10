Jovem é atingido com canivete após briga por dívida em Juazeiro

Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Um jovem de 19 anos foi atingido com golpes de canivete durante uma briga com um colega de escola de 17 anos, dentro da unidade de ensino, na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. O adolescente fugiu após o crime e é procurado, segundo divulgou nesta quarta-feira (12) a Polícia Civil.

A situação aconteceu na última segunda-feira (10) e, de acordo com a polícia, teria sido motivada pela cobrança de uma dívida em dinheiro que envolvia a vítima e o adolescente.

O jovem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e levado para uma unidade de tratamento após o ataque. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Conforme a polícia, o caso está sob investigação da Delegacia Territorial (DT) de Jequié. Até a última atualização desta reportagem, o adolescente não tinha sido encontrado.

