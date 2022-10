Jovem que caiu de carro após ameaças de motorista morre

Foto: Divulgação / SESAB

A Polícia Civil confirmou, na manhã desta segunda-feira (17), a morte do jovem que caiu de um carro após ser ameaçado por um motorista de transporte por aplicativo. Elton Carlos Santana da Silva, de 21 anos, morreu na noite de domingo (16), no Hospital Geral do Estado (HGE).

O jovem de 21 anos estava internado em uma Unidade de Terapia Intenstiva (UTI) do HGE desde a última quarta-feira (12). Anteriormente, Elton estava no Hospital Professor Eládio Lasserre (HPEL).

Na terça-feira (11), a família de Elton Carlos Santana Silva recebeu a informação de que ele teve morte cerebral confirmada. Segundo os parentes do jovem, o boletim foi passado por funcionários do HPEL. No entanto, a informação foi corrigida na quarta (12), após os familiares terem acesso ao prontuário de Elton.

De acordo com o g1, o motorista que ameaçou o jovem e mais três passageiros que estavam no veículo foi afastado permanentemente da plataforma InDriver. A empresa afirmou também que as vítimas estão sendo assistidas.

Entenda o caso

O caso aconteceu na madrugada de sábado (8), durante uma viagem entre os bairros de Cajazeiras IV e Marechal Rondon, em Salvador. A situação foi denunciada à TV Bahia por Layane Albuquerque, que também estava no carro. Além dela e Elton, outra duas pessoas estavam no veículo.

Segundo Layane, ao entrar no carro, um dos passageiros informou que tinha perdido o celular. Nesse momento, a passageira afirmou que teve início a agressividade do motorista.

“O motorista falou: ‘vá olhar seu celular e volte, vê se não demora, que não sou palhaço e nem idiota”, recorda Layane Albuquerque.

Em determinado momento da corrida, o motorista sacou uma arma, de acordo com Layane. “Ele parou o carro, xingou, falou vários palavrões, e perguntou: o carro é seu? Ele acelerou o carro e disse que ia matar a gente. Minha prima ficou desesperada, abriu a porta do carro e se jogou [para fora do veículo]. Meu primo falou: ‘por favor, motorista, pare o carro’”.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 13ª Delegacia Territorial (DT) de Cajazeiras e que foi expedida a guia de lesão corporal.

A defesa do motorista, identificado pelo prenome Jucélio, afirmou ao g1 que as acusações não são verdadeiras e que isso será demonstrado no decorrer da investigação.

