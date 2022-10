JSL abre novas vagas de EMPREGO pelo Brasil

A JSL, um destaque no setor de logística brasileiro, abre novas oportunidades em várias regiões. A companhia preza pelo respeito e diversidade dentro de todos os seus setores, promovendo a igualdade e inclusão, independente de cor, raça, gênero, orientação sexual, religião ou deficiência. Todos são bem-vindos para se inscrever, desde que atendam aos critérios mínimos e se identifiquem com a empresa. Continue lendo e veja como se inscrever.

JSL anuncia novas contratações em regiões brasileiras

A JSL é uma das maiores empresas de transporte de cargas no Brasil, com mais de sessenta anos de história e, atualmente, considerada a companhia com o maior portfólio em serviço de logística, além de assumir a liderança no setor de logística rodoviária.

Buscando por novos profissionais, a empresa preza pelo respeito e diversidade dentro de todos os seus setores, promovendo a igualdade e inclusão, independente de cor, raça, gênero, orientação sexual, religião ou deficiência. Todos são bem-vindos para se inscrever, desde que atendam aos critérios mínimos e se identifiquem com a companhia.

Confira as posições disponíveis para serem preenchidas, divulgadas dentro da plataforma GUPY:

Advogado Pleno – Mogi das Cruzes;

Oficial Soldados – Itaquaquecetuba;

Ajudante – Curitiba;

Analista de BI – Itaquaquecetuba;

Analista Fiscal Pleno – Mogi das Cruzes;

Assistente de Logística – Suzano;

Coordenador de Gestão – Itaquaquecetuba;

Funileiro – Indaiatuba.

Como se inscrever

Para ser um dos novos colaboradores JSL, será fundamental se identificar com o setor de logística e atender aos critérios colocados na vaga pretendida. As fichas de cadastro podem ser acessadas por meio do site de inscrição.