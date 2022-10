Juliana Paes comenta beijo de jogadora após foto viralizar na web

Foto: Reprodução/ Instagram

O nome de Juliana Paes esteve entre os assuntos mais pesquisados da internet nos últimos dias. O motivo? Uma xará brasileira que acabou criando uma grande confusão ao beijar a namorada.

Na ocasião, a “beijoqueira” em questão era a jogadora de vôlei, que por acaso tem o mesmo nome da atriz global, que esteve em ‘Pantanal’ como Maria Marruá.

A confusão foi tanta que a artista teve que se pronunciar nas redes sociais após acharem que ela teria terminado o casamento com Carlos Eduardo Baptista, com quem ela está desde 2008, para assumir uma relação lésbica. “Estão achando que sou eu e me marcando!”, escreveu.

Na mesma mensagem, Juliana desejou felicidades para a xará, que é atleta do vôlei e namora com a também jogadora Maynara Rossi: “Ju Paes, todo amor do mundo para você”.

Enquanto a Juliana do vôlei celebra o bom mometo do relacionameto com Maynara, a Juliana da atuação também tem motivos de sobra para comemorar.

Uma das últimas postagens da global foi justamente para comemorar o aniversário de Dudu Batista, seu companheiro e pai de seus dois filhos. “Sempre guardada e protegida pelo seu amor! Feliz aniversário!!!! Feliz de te ver feliz assim… Deus guarde em você essa alegria, essa sensibilidade, a simplicidade que te faz tão grande… te amo”.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.