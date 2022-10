Juliana Paes das novelas e das quadras: conheça outros casos

Foto: Reprodução/Instagram

Uma atua em novelas e filmes e outra nas quadras de vôlei. Uma é atriz e a outra atleta. Na teoria, elas não têm nada em comum. Mas, na prática, algo chama atenção: o mesmo nome. Juliana Paes e Juliana Paes são exemplos de famosos e personalidades que são xarás e às vezes confundem as outras pessoas por causa disso.

Recentemente, inclusive, a jogadora de vôlei deu o que falar depois de fazer declarações para a namorada. Nas redes sociais, os internautas acabaram confundindo a atleta com a atriz, que usou o Instagram para comentar o fato inusitado. O nome das duas chegou a ser um dos assunto mais comentados na web nesse período.

Para ajudar quem não conhece outros famosos que são como as duas, o iBahia separou mais 9 casos. A lista tem atletas, atores e atrizes e cantores. Confira abaixo

Michael B. Jordan (ator) e Michael Jordan (jogador de basquete)

Mundialmente conhecido pelos filmes “Creed” e “Pantera Negra”, o ator Michael B. Jordan faz questão de usar o B, do seu nome do meio Bakari, para evitar que as pessoas o confundam ele com o lendário astro da NBA Michael Jordan.

Michelle Williams (atriz) e Michelle Williams (cantora)

A atriz Michelle Williams é conhecida por sua atuação em filmes como “Oz: O Grande e Poderoso”, “Venom: Tempo de Carnificina” e “O Grande Showman”, e chegou a ser indicada ao Oscar, mas ela não é a única com esse nome. Sua xará é ex-integrante do grupo Destiny’s Child, do qual fazia parte a diva Beyoncé.

Chris Evans (ator) e Chris Evans (apresentador e produtor)

O ator que dá vida nos cinemas ao herói Capitão América não é o único Evans famoso. No Reino Unido, o apresentador e produtor inglês xará dele é super conhecido.

Mandy Moore (atriz e cantora) e Mandy Moore (coreógrafa)

A atriz e cantora, que ainda faz muita gente chorar com o filme “Um Amor Para Recordar” 20 anos após o lançamento do longa, e faz sucesso na série “This Is Us”, tem uma coreógrafa norte-americana como xará. Ela é conhecida por seu trabalho no programa “So You Think You Can Dance” e já foi indicada para o Emmy Awards quatro vezes por seu trabalho.

Robbie Williams (cantor) e Robin Williams (ator)

O ator norte-americano Robin Williams já era muito conhecido mundialmente pelo público antes do seu xará britânico ficar popular na música, mas os dois carregam o mesmo nome. O cantor iniciou carreira solo depois de fazer sucesso com a boy band Take That. Já o ator é lembrado pelos filmes “Sociedade dos Poetas Mortos” e “Uma Babá Quase Perfeita”.

Kate Hudson (atriz) e Katy Hudson/Katy Perry (cantora)

Essa aqui foi por pouco. A atriz de “Como Perder um Homem em 10 Dias” deu sorte por chegar à fama antes de outra famosa muito conhecida. Isso porque a diva pop norte-americana se chama Katheryn Elizabeth Hudson. Inclusive, para o seu primeiro álbum, que era focado no estilo pop rock gospel, a musa escolheu o nome “Katy Hudson”.

Albert Einstein (físico) e Albert Einstein/Albert Brooks (ator)

O lendário físico alemão tem um homônimo em Hollywood que é conhecido pelos filmes “Nos Bastidores da Notícia” e “Um Visto Para o Céu”. No entanto, também pela “concorrência”, o ator norte-americano decidiu adotar Brooks no nome artístico para se diferenciar.

Michael Douglas (ator) e Michael Douglas/Michael Keaton (ator)

O astro de filmes famosíssimos como “Atração Fatal”, “Instinto Selvagem” e “Homem-Formiga” já está há algumas décadas no mundo da fama e isso também pode ter evitado que ele tivesse um xará no nome artístico. O intérprete do Batman foi registrado como Michael John Douglas, mas assumiu o Keaton no nome artístico.

Anne Hathaway (atriz) e Anne Hathaway (esposa de Shakespeare)

A atriz que venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante com o musical “Os Miseráveis” e famosa por outros filmes épicos, como “O Diabo Veste Prada”, tem uma xará de outros séculos. É que se credita que a esposa de William Shakespeare com o mesmo nome que ela.

