Juliana Paes flagra namorada indo votar com camisa de Lula

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A jogadora de vôlei Juliana Paes apareceu nas redes sociais neste domingo (30) para mostrar que está exercendo o direito ao voto ao lado da amada.

A atleta publicou um vídeo, nos stories do Instagram, onde aparece dentro de um carro filmando a amada Maynara, jogadora de vôlei do Osasco.

Vestida com uma camisa estampada com o rosto do candidato à presidência Luís Inácio Lula da Silva, as duas brincam sobre a confidencialidade do voto no segundo turno.

“Amor?”, chamou Juliana Paes. “Oi, amor”, respondeu Maynara. “O voto é secreto, hein?”, questionou. “O voto é super secreto no meu carro vermelho”, brincou a jogadora de vôlei.

Veja o momento:

Recentemente, a jogadora falou com o iBahia sobre a vida pessoal e a relação do seu nome com a atriz global, o que gera confusões em alguns momentos da rotina.

“Até agora eu não entendi o motivo disso ter acontecido, tem gente que não abre a reportagem pra ler e já começa a compartilhar, e eu tomei um susto. Comecei a receber bastante mensagens nas minhas fotos com a Maynara, muita gente falando ‘caramba, que susto!’, achando que fosse a atriz. Mas eu fico feliz por que viralizou uma mensagem de amor. O amor é sempre válido”, disse a atleta em entrevista exclusiva ao iBahia.

“Me mandaram um tweet da atriz desejando todo o amor do mundo para mim e eu achei isso o auge. Ela ter compartilhado uma reportagem e ter desejado felicidades era o que faltava assim. Fico contente que essa mensagem de amor tenha chegado a tanta gente”, completou.

