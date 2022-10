Juliette e atores de ‘Vingadores’ convocam brasileiros para irem às urnas no 2º turno das eleições

Juliette, Luciano Huck e atores de “Vingadores”, franquia de super-heróis da Marvel, interagiram na tarde desta sexta-feira (28). Atores e cantores incentivaram os brasileiros a irem às urnas no 2° turno e defender temas como a ciência e a preservação do meio ambiente.

Chris Hemsworth (Thor), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Mark Ruffalo (Hulk) e Benedict Wong (Wong) trocaram mensagens no Twitter com Juliette, Fábio Porchat, Thelminha, Paulo Vieira e outros.

Os artistas não citaram diretamente nenhum dos candidatos, mas exaltaram pautas defendidas pelo candidato Lula, como combate à fome, a Amazônia, a democracia e a educação universitária.

Mark Ruffalo, assim como a maior parte dos artistas brasileiros que postaram as mensagens, já deixam claro o apoio ao candidato.

Em uma das publicações, Lula respondeu a mensagem de Robert Downey Jr. com uma paródia em vídeo. Nas imagens compartilhadas pelo candidato, ele aparece como o Homem de Ferro lutando contra o vilão Thanos, que tem a cara de Bolsonaro.

Todos os atores da Marvel usaram a hashtag “#NemTodoHeróiUsaCapa” e escreveram em português. Eles também responderam a pedidos de perfis de fãs e do grupo de jornalistas Mídia Ninja.

Veja as trocas de mensagens abaixo:

Exatamente, @LucianoHuck . Com a acesso a uma educação de qualidade, toda criança pode inventar seu melhor futuro. Não espere por isso. Vote por isso. #NemTodoHeróiUsaCapa

Estamos com você nesta missão. @Juliette ! Vingadores brasileiros, neste domingo todos vocês são dignos de exercer seu voto, algo mais poderoso do que qualquer martelo. #NemTodoHeróiUsaCapa (Mas alguns sim.) https://t.co/Y0YYr5znc1

Definitivamente @PauloVieiraReal , a fome no Brasil não é ficção, mas *pode* acabar. Ouçam nossos irmãos, votem no próximo domingo. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/5fFgCAwk3E

Lindo trabalho @lutravassos_ ! Por favor, saiba que quando você e os seus amigos escolhem enfrentar seus problemas, e não fugir deles, o mundo todo está com vocês. A cada brasileiro que vocês convencem a votar, o mundo está torcendo por vocês. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/TdrmqUDGZe

Isso mesmo @thelminha ! Como prova Bruce Banner: a verdadeira ciência nos fortalece. Por favor, votem no domingo por mentes corajosas e abertas e famílias fortes e saudáveis. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/G2GSfvVYE9

🚨ISSO NÃO É UM TESTE. 🚨 Eleitores do 🇧🇷, mandem suas histórias sobre como e por que estão votando. É hora de verdadeiros heróis se reunirem. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/SjzNR4OaNm

O mercado tá cada vez mais caro, Samuca, e muita gente não sabe se vai ter o que comer amanhã. São mais de 60 milhões de brasileiros nessa situação! Domingo votarei pensando neles. O voto é o nosso super poder, com ele podemos salvar o nosso povo! #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/lPVCOGGF5y

Olha só os fãs! Tá rolando até chamar os Vingadores para dar uma força nas eleições! Aqui os vilões são a sacola do mercado vazia, as armas chegando nas escolas, a falta de remedio no postinho… É trabalho pra super herói mesmo. Algum aí na escuta?#NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/9wycK9Pr7Q

— Fabio Porchat (@FabioPorchat) October 28, 2022