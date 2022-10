Juros do consignado é maior do que outros empréstimos

Apesar do Ministério da Cidadania ter definido um teto de juros em empréstimos para beneficiários do Auxílio Brasil, o assunto ainda gera polêmica. Uma simulação realizada pela Associação dos Executivos de Finanças (Anefac) constatou que o valor pago em juros nessa linha de crédito pode custar até 87% a mais do que outras modalidades de empréstimo.

A modalidade de empréstimo consignado geralmente oferece juros mais baixos aos contratantes por conta do menor risco de prejuízo, já que as parcelas são descontadas diretamente da fonte. No entanto, mesmo com um risco menor, alguns dos maiores bancos privados do país optaram por não atuar com essa linha de crédito como o Bradesco, Itaú e Santander.

“Entendemos que não é o produto certo para público vulnerável. Assim, o banco preferiu não operar”, disse Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú Unibanco. Octavio de Lazari Júnior, presidente do Bradesco, também se posicionou contra o empréstimo para beneficiários do Auxílio Brasil, alegando que o crédito poderia prejudicar famílias que já enfrentam dificuldades financeiras.

“O crédito consignado, em vez de benefício, pode ser um grande vilão nessa história. Pode levar [as famílias] a uma situação muito pior do que já estão. Um benefício de sobrevivência jamais pode ter qualquer valor sendo descontado”, disse Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin).

Sobre o empréstimo do Auxílio Brasil

O empréstimo consignado destinado a beneficiários do Auxílio Brasil foi aprovado pela Lei nº 14.431/202. De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor das parcelas do não pode ser superior a 40% do benefício social ou inferior a R$ 15 mensais. Além disso, o prazo máximo para quitar a dívida é de 24 meses.

Nessa modalidade de crédito as parcelas são descontadas automaticamente da folha de pagamento dos contratantes. Isso significa que no caso dos beneficiários do Auxílio Brasil, as parcelas do empréstimo serão descontadas diretamente do benefício social.

Até o momento, 12 instituições financeiras estão aptas para oferecer o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, incluindo a Caixa Econômica Federal. No entanto, o Ministério da Cidadania alerta que apesar do teto de juros ter sido definido em 3,5%, os bancos podem operar abaixo desse valor. Desta forma, é importante que as famílias entrem em contato com as instituições para analisar as propostas.

Veja quem já solicitou o crédito consignado

Um levantamento divulgado recentemente pelo Datafolha indica que 18% dos beneficiários do programa Auxílio Brasil já solicitaram o empréstimo consignado. Além disso, outros 19% pretendem contratar o empréstimo.

A pesquisa ouviu 4.580 pessoas de 252 municípios brasileiros e o levantamento ainda indica que o número de beneficiários que não pretendem solicitar o crédito caiu em relação a pesquisa feita no mês de agosto. Ao fazer uma análise por gênero, o Datafolha constatou que a contratação do crédito consignado é maior entre mulheres (20%) do que entre homens (15%).

Vale ressaltar que o Auxílio Brasil é um programa social destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Mais informações sobre o crédito consignado para esse público podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania.