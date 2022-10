Justiça mantém prisão de casal suspeito de matar empresário em pousada da orla de Salvador

Foto: Reprodução

Através de uma audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (10), a Justiça manteve a prisão do casal suspeito de matar o empresário e escritor Roberto Neri Franco Lopo, de 57 anos. O crime aconteceu no dia 19 de setembro, dentro do quarto de uma pousada localizada na Orla de Salvador.

A audiência de custódia aconteceu, segundo informações da TV Bahia, no Fórum Ruy Barbosa, bairro de Nazaré. Com a decisão, a mulher envolvida retornou para a carceragem feminina localizada no Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra criança e ao Adolescente DERCCA) e o homem para a Polinter. Ambos devem ser transferidos para o Complexo Penintenciário da Mata Escura ainda hoje.

O casal é investigado pelo homicídio do empresário Roberto Lopo, encontrando morto dentro de uma pousada localizada no bairro de Amaralina, em Salvador. Eles foram presos no dia 22 de setembro em Minas Gerais. A dupla estava sendo monitorada e foram localizados durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando tentavam fugir para uma cidade do interior mineiro.

O casal havia sido identificado pela Polícia Civil no dia 20 do mesmo mês. De acordo com os militares, câmeras de segurança do estabelecimento, que fica na orla da capital baiana, ajudaram na identificação dos suspeitos. Após o crime, o casal fugiu antes do corpo ser localizado.

Segundo a polícia, o corpo de Roberto Neri estava amarrado e tinha sangramento. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, onde foi periciado. O sepultamento aconteceu no dia 21. Roberto era autor do livro “Hiperprodutividade” e coautor do “Terapeutas do século XXI”. Nas redes sociais, ele se apresentava como escritor, hipnoterapeuta, psicoterapeuta, palestrante e empreendedor.

