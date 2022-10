Kaká anuncia que será pai pela quarta vez: ‘Projeto de Deus’

Foto: Reprodução/Instagram

O jogador de futebol Kaká e a esposa Carol Dias compartilharam a notícia de que esperam mais um filho juntos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (25), por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

Nas imagens, Carol mostrou a barriguinha, recebeu carinho do marido e, logo depois, da filha mais velha do casal, Esther. “Não é só mais um look do dia”, escreveu na legenda.

Na legenda da publicação, Kaká comemorou a notícia. “Glória a Deus! Família, projeto de Deus”. Os seguidores também parabenizaram o casal pela novidade.

“Uhuuuul maravilhosa notícia grande benção dobro”, escreveu uma seguidora. “Deus abençoe vocês e esse baby que está chegando!”, comemorou outra. “Benção sem medidas para vocês”, pontuou mais um.

Vale lembrar que esta será a quarta vez que Kaká vai ser pai. Ele já possui os filhos Luca e Isabella, frutos do casamento com Carol Celico, além de Esther, do atual relacionamento.

Veja a publicação:

