Kanye West engata namoro com brasileira Juliana Nalú; conheça

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Parece que o rapper Kanye West fez a fila andar e engatou romance com a modelo brasileira Juliana Nalú. A informação foi confirmada pela assessoria da musa em contato com à Glamour.

Radicada em Los Angeles, Juliana nasceu no Rio de Janeiro, tem 23 anos, e já apareceu em campanha da marca SKIMS, da empresária Kim Kardashian, ex-esposa do artista.

Formada em arte cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras, Juliana Nalú participou do último capítulos de “Segundo Sol”, como par romântico de Chay Suede.

As cenas foram gravadas em Salvador, em 2018, e mostram a também atriz, juntinha do ator em cima de trio elétrico no bairro da Barra, tradicional da folia baiana.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A modelo chamou a atenção de Kanye West na festa de Kendall Jenner, em fevereiro deste ano. “Eu estava no Nice Guy, em Los Angeles. Em certo momento, o Kanye me abordou sorrindo e disse: ‘Adorei seu look, amei muito!’”, disse sobre o encontro na época.

“Agradeci e me apresentei e, na mesma hora, ele chamou a assistente, pedindo para que ela pegasse meu contato pois ele tinha interesse em fazer futuros trabalhos comigo na moda”, completou.

No Instagram, a musa tem mais de 480 mil seguidores e faz questão de exaltar a bandeira do Brasil ao lado do nome. No perfil, Juliana também ostenta looks que exaltam a nacionalidade.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.