Komatsu abre vagas de EMPREGO em Minas Gerais

A Komatsu, referência em mineração no Brasil, abre novas oportunidades de trabalho para moradores da região de Minas Gerais. Para fazer parte da equipe, o interessado deve se identificar com o perfil da companhia, se comprometer com a função, gostar de trabalhar em equipe e ser responsável. Continue vendo e veja mais detalhes sobre o cadastramento.

Komatsu anuncia novas contratações em suas unidades localizadas na região de Minas Gerais

Desde o ano de 1921 no país, a empresa Komatsu é um dos maiores nomes na indústria de mineração. A companhia está presente em seis continentes e mais de vinte países. No Brasil, a indústria possui unidades localizadas no Norte e Sudeste, sendo uma das maiores responsáveis pela comercialização e fabricação de produtos para o setor da mineração.

Recentemente novas oportunidades foram divulgadas, e podem se inscrever profissionais que atendam aos critérios mínimos exigidos. A companhia também informou que todas as vagas são elegíveis para portadores de deficiência.

Acompanhe as oportunidades abertas para serem preenchidas dentro da Komatsu:

Mecânicos nível Técnico — Itabirito;

Mecânicos e Eletromecânicos níveis técnicos — Conceição do Mato Dentro;

Analistas Fiscais nível Júnior — Lagoa Santa;

Engenheiros de Aplicações e Performance — Belo Horizonte;

Instrutores de Operações — Belo Horizonte.

Como enviar sua inscrição

Os candidatos que moram na região de Minas Gerais, onde a Komatsu está contratando e tenham interesse em participar da seleção na empresa, devem acessar o site de candidatura e verificar todos os requisitos necessários que exigem a função pretendida. Feito isso, basta preencher o formulário de inscrição localizado dentro do link da vaga escolhida.