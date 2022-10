Lara vai para cima de Flora após morte de Gonçalo

Foto: Reprodução/TV Globo

A morte de Gonçalo (Mauro Mendonça) nos próximos capítulos de “A Favorita”, deixará os personagens com nervos à flor da pele, incluindo Lara (Mariana Ximenes).

Após mais uma armação de Flora (Patrícia Pillar), o empresário morrerá após um infarto. Tudo acontecerá após a vilã fingir que matou a esposa e a neta do ricaço de forma trágica no rancho.

Lara e Irene (Glória Menezes) chegarão de viagem e ficarão chocadas com a morte do homem. “Quando ele teve esse ataque do coração? Como foi isso?”, perguntará a moça. “Não sei. Agora pela manhã, foram bater no carro dele e…”, dirá a assassina.

“É bem provável que ele tenha morrido dormindo. Pelo menos não sofreu, não sentiu nada”, continuará Flora na tentativa de enganar as duas e esconder o real acontecimento em “A Favorita”.

É nesse momento que Lara detonará a mãe: “Não encosta em mim, sai daqui! Desde que você saiu da cadeia aconteceu uma desgraça atrás da outra com a gente”

“Primeiro foi a Donatela (Claudia Raia), depois o meu sequestro e agora o meu avô. Você carrega a desgraça com você, você espalha a desgraça em tudo que você toca! Tudo de ruim que aconteceu com a gente foi por sua culpa. Sai daqui!”, finalizará a moça.

