Larissa Manoela e André Luiz Frambach fazem tatuagens com homenagens

Foto: Reprodução/Instagram

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach decidiram fazer tatuagens para marcar o relacionamento dos dois.

As homenagens foram percebidas pelos fãs do casal após eles serem flagrados durante um passeio na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Durante o momento de lazer, a atriz apareceu com uma nova tatuagem na região do quadril. Atento a tudo, um fã questionou Larissa Manoela sobre o desenho do peixe.

Pegaram as referências? 🐠 Com essas novas fotos de Larissa Manoela, é possível perceber uma nova tatuagem de peixe. Para quem não sabe, Larissa tem o costume de chamar seu namorado André com o apelido de “peixinho”. @larimanoela corre aqui explicar esse babado melhor 🗣️ pic.twitter.com/b2KOcjZ3UO — Larissa Manoela Updates  (@LarissaUpdates) October 15, 2022

“Se a Larissa Manoela tatuou um peixinho, o André Luiz Frambach precisa tatuar um sorvete também”, escreveu no Twitter ao levantar a suspeita da homenagem, já que peixe é um apelido carinhoso da cantora para o namorado.

Após a publicação, o ator confirmou a homenagem e mostrou uma nova tatuagem no braço. O sorvete eternizado na pele foi para Larissa Manoela. “Pergunta respondida? Hahahaha”, escreveu.

