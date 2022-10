Lázaro Ramos explica ausência de Wagner Moura em ‘Ó Pai Ó 2’

Foto: Europa Filmes

As gravações do filme ‘Ó Pai Ó 2’ tem movimentado as ruas da capital baiana e as redes sociais, com muita curiosidade dos fãs e internautas sobre a continuação de um dos longas que já recebeu título de clássico do cinema brasileiro.

O projeto, que vem sendo gravado em Salvador, reuniu grande parte do elenco original do primeiro filme, lançado em 2007, mas a ausência de um personagem tem sido sentida pelo público, a de Boca, interpretado por Wagner Moura.

Após questionamentos, Lázaro Ramos explicou a ausência do personagem no filme. “A gente está aqui com o elenco todo reunido, muita gente está perguntando se o Wagner Moura está, o Wagner não tá. Wagner tá em Los Angeles, o Boca teve o fim naquele outro primeiro filme”, contou.

Em 2021, Wagner já havia dito que não faria parte do elenco, justamente por acreditar que o fim que seu personagem teve em ‘Ó Pai Ó’ foi o necessário para encerrar a história. Na transição do filme para a série da Globo, por exemplo, Boca já tinha perdido espaço para Queixão, interpretado por Matheus Nachtergaele.

Outra personagem que também não vem sendo vista é Rosa, interpretada por Emanuelle Araújo. Na série, o par romântico de Roque é substituído por Dandara, vivida por Aline Nepomuceno. Lázaro não comentou a ausência da artista.

Nos bastidores de ‘Ó Pai Ó 2’

Para os fãs, o artista ainda falou um pouco sobre os bastidores do filme. O baiano fala que toda produção será filmada em 4 semanas. “A gente grava aqui em Salvador somente quatro semanas. Corrido. Está sendo dirigido pela Viviane Ferreira, fotografado pela Lili Soares. (…) Estou vendo que vocês estão vendo os vídeos que eu estou postando aí eventualmente”.

Sem dar detalhes sobre o roteiro, Lázaro fala que a proposta de ‘Ó Pai Ó 2’ é mostrar um pouco sobre a transformação dos personagens ao longo desses 15 anos fora das telonas.

“A gente está se reunindo aqui tentando fazer um filme relevante né. O que esses personagens trazem para o Brasil 15 anos depois no momento que eles viveram. Não posso contar as histórias no detalhe, mas sim tem humor, mas também tem algumas provocações porque esses personagens fazem parte de uma população que viveu vários dilemas, dramas e história e que a gente quer que o filme acompanhe isso também”.

Roteiro e elenco

Em recente entrevista ao iBahia, Jorge Washington, fundador do Bando de Teatro Olodum, já havia antecipado detalhes sobre o roteiro de ‘Ó Pai Ó 2’. Segundo o artista, o longa vem com um roteiro potente e terá como proposta abordar discussões como intolerância religiosa, a homofobia, a transfobia, a pobreza e a violência.

“Vai vir potente porque a gente está mais experiente. A gente já tem a experiência desse primeiro, que é sucesso até hoje. Eu sou abordado na rua toda hora e as pessoas sabem o texto todo do filme. O filme tem 15 anos e as pessoas falam do filme como se fosse ontem. É incrível. Então, a gente tem toda essa experiência e tem toda essa bagagem. Por isso que o roteiro está sendo mitigado. Vai e volta. A gente se reúne com toda a equipe aí mostra os pontos que são frágeis. Então, vai vir um Ó Paí Ó potente, com novas histórias”, revelou.

Como dito por Lázaro Ramos, o longa trará os personagens já conhecidos do público como Yolanda (Lyu Arisson), Dona Joana (Luciana Souza), Maria (Valdinéia Soriano), Mãe Raimunda (Cássia Vale), Neusão (Tânia Tôko), Reginaldo (Érico Brás), Matias (Jorge Washignton) e Cosme (Vinícius Nascimento).

Entre as novidades no elenco estão Pablo Pereira, baiano, apresentador da TV Pelourinho e formado pela escola de teatro da Ufba, a atriz Clara Buarque, filha de Carlinhos Brown e neta de Marieta Severo e Chico Buarque, que estreia nos longas após passagens pelo teatro e pela série ‘Tudo igual…SQN’.

