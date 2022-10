Lazaroni passa por cirurgia e previsão de retorno é de dois meses

Foto: E.C Vitória / Divulgação

O lateral-esquerdo do Vitória, Guilherme Lazaroni, passou por cirurgia após relatar dores em região adutora e bacia. De acordo com o clube, o atleta já iniciou fisioterapia e a previsão de retorno aos gramados é de oito a dez semanas.

“O atleta, durante a temporada, vinha com relato de dores em região adutora e bacia. Realizou exames que constataram processo inflamatório, e não melhorou com o tratamento efetuado. Após reunião do departamento médico, optamos pelo tratamento cirúrgico”, relatou Luís Filipe Fernandes, médico do Vitória.

Lazaroni foi titular do Vitória durante a campanha de acesso para a Série B e tem contrato com o clube até abril de 2023.

Após o acesso à Série B, o elenco do Vitória entrou de férias e se reapresenta no dia 28 de novembro para iniciar a pré-temporada. O primeiro compromisso em 2023 será a Pré-Copa do Nordeste, com partidas marcadas para janeiro deste ano.

