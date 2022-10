Lenovo comemora os 30 anos da linha ThinkPad e anuncia novidades

Em 1992, a IBM lançou a linha Think, uma linha de produtos de computação voltada ao setor corporativo. Hoje, a marca, que pertence à Lenovo, comemora 30 anos próxima de chegar a 200 milhões de notebooks vendidos. Para comemorar esses números, a fabricante anunciou lançamentos de novos notebooks, apresentando, em suas palavras, “o que há de mais inovador na categoria para reimaginar o futuro diante das tecnologias emergentes que irão alterar ainda mais a forma com que nos conectamos, trabalhamos e nos divertimos”.

Começando pelo Lenovo ThinkPad X13s 5G, primeiro notebook do mercado brasileiro com 5G, que foi feito para quem precisa de produtividade com seu PC em praticamente qualquer lugar. Com tecnologia Snapdragon, da Qualcomm, ele prioriza um menor consumo de energia e busca resolver os problemas de conectividade que podem surgir quando se está em trânsito. Ou seja, ele está focado em oferecer uma experiência de mobilidade ideal para quem deseja trabalhar ou realizar qualquer outra tarefa.

O design ultrafino e ultraleve – ele não conta com ventoinha – ele consegue alcançar uma duração de bateria de até 28 horas de uso contínuo. Ele também conta com experiências aprimoradas por inteligência artificial (IA), conectividade 5G e suporte a aplicativos por meio do programa Microsoft App Assure para produtividade, segurança e colaboração contínuas. O Lenovo ThinkPad X13s 5G chega ao mercado brasileiro ainda em 2022 e mais detalhes serão divulgados em breve.

Notebook dobrável

O ThinkPad X1 Fold é o primeiro notebook dobrável do mundo, anunciado na CES 2020. A nova geração do modelo também é focada em entregar uma experiência melhor para quem precisa de portabilidade, para fazer mais carregando menos peso. O usuário pode trabalhar em suas tarefas transformando o dispositivo, com sua tela OLED dobrável de 16,3 polegadas e proporção de 4:3. O teclado em tamanho real com TrackPoint colocado na metade inferior converte o dispositivo para uma experiência de laptop de 12 polegadas. Ou, se o usuário preferir, pode escolher o teclado útil na tela para o modo livro, para quando estiver em movimento.

Equipado com Intel vPro, e Intel Evo Design, com a 12ª geração do processador Intel Core i7 para uma experiência aprimorada, o ThinkPad X1 Fold combina design moderno com alto desempenho. Este notebook premium tem peso a partir de 1,28 quilo, Wi-Fi 6E, 5G opcional e bateria de longa duração. O ThinkPad X1 Fold estará disponível no mercado brasileiro a partir de fevereiro de 2023 e mais detalhes também serão divulgados em breve.

Já o ThinkPad X1 Carbon 30th Anniversary Edition é a edição especial do X1 Carbon. O dispositivo terá somente 5 mil unidades à venda em países selecionados, incluindo o Brasil, e 1 mil no Japão, país onde o primeiro ThinkPad foi concebido. As unidades numeradas incluem uma tampa superior de fibra de carbono com logotipo retrô especial que também estará presente abaixo do teclado.

Além disso, possui impressão especial de 30th Anniversary Edition, além de embalagens recicláveis, adesivos de edição especial, TrackPoint retrô e um booklet de colecionador. Disponível nas próximas semanas a partir de R$ 15.999,99.

Computadores “responsáveis”

A empresa também anunciou os ThinkPad Z13 e Z16, que embarcam em uma filosofia de design contemporâneo focada em um público corporativo diferente. O design “reflete a mudança de atitude em relação à tecnologia, seu impacto no meio ambiente e as origens dos componentes brutos”, diz a Lenovo.

Essa nova concepção do design utiliza mais materiais sustentáveis, como o alumínio reciclado ou o material reciclado que imita couro. A sustentabilidade chega à embalagem, feita 100% em bambu e cana-de-açúcar recicláveis e compostáveis, e o adaptador AC usa 90% de conteúdo pós-consumo.

A Lenovo e a AMD colaboraram no desenvolvimento de uma plataforma de ponta, otimizando todos os aspectos do sistema – do silício ao hardware e software. O ThinkPad Z13 conta com um processador exclusivo AMD Ryzen 7 PRO de próxima geração, proporcionando uma experiência superior de colaboração. O processador é otimizado para entregar um desempenho de áudio e vídeo de alta qualidade, maximizar a responsividade e fornecer uma alta duração da bateria em aplicativos como o Teams e o Zoom.

O ThinkPad Z16 também pode ser configurado com o novo gráfico discreto AMD Radeon para aumentar a produtividade com as tecnologias inteligentes da AMD, permitir a criação de conteúdo avançado e jogos casuais. Quando acoplada aos processadores Ryzen, a AMD Smart Shift Max aumenta instantaneamente a potência da CPU e da GPU e o Smart Shift Eco é projetado para maximizar a eficiência da bateria. O ThinkPad Z13 (a partir de R$ 13.999,99) e o Z16 estarão disponíveis no mercado brasileiro em dezembro.