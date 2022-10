Leo Madeiras tem empregos em São Paulo e Rio de Janeiro

A Leo Madeiras, fundada em 1943, é uma das maiores distribuidoras de produtos e serviços de marcenaria do país. Novas oportunidades de empregos foram disponibilizadas para a região de São Paulo e Rio de Janeiro. Confira, a seguir.

Leo Madeiras abre empregos em São Paulo e Rio de Janeiro

A Leo Madeiras é uma companhia especializada na distribuição de produtos e serviços de marcenaria para o país. Atualmente, são mais de 15 mil itens em vários segmentos, disponibilizando uma série de opções para os consumidores.

Essa empresa possui mais de 110 unidades distribuídas pelo país, assim como um Centro de Distribuição que é administrado no país. Novos cargos foram disponibilizados para moradores de São Paulo e Rio de Janeiro. Confira, a seguir:

Ana. Contábil Pleno – Barueri / SP;

Ana. de Logística Jr. – Barueri / SP;

Ana. Fiscal Pleno – Barueri / SP;

Atendimento – São Paulo;

Aux. Administrativo – São Paulo;

Aux. de Limpeza – São Paulo;

Banco de Talentos – São Paulo;

Caixa – São Paulo;

Gestor de Projetos – São Paulo;

Operador de Máquina – São Paulo;

Vendedor – Rio de Janeiro;

Vendedor – São Paulo.

Como se candidatar

Com um ambiente de trabalho inclusivo e respeitado, a empresa acredita que a satisfação dos clientes é o que importa. Para continuar entregando ótimos resultados, novos processos seletivos foram divulgados. Acesse o site 123empregos e confira.

