Linguagens e Códigos: como estudar para o ENEM?

Linguagens e Códigos: como estudar para essa seção do ENEM?

Todos sabemos que Linguagens e Códigos compõem uma parte muito importante da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio

Essa seção do exame engloba a redação e também as 45 questões que aparecem no primeiro dia da prova, ao lado da prova de ciências humanas. Das 45 questões, 5 são de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e as demais 40 são sobre língua portuguesa, interpretação de texto e literatura.

Contudo, estudar especificamente para essa seção da prova do ENEM pode ser uma tarefa bem complicada. Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe algumas dicas que podem te ajudar na sua preparação.

Quais são os tópicos mais cobrados?

Você pode descobrir quais são os tópicos mais cobrados na prova de Linguagens e Códigos do ENEM em diversos sites e livros.

Uma dica importante é usar a lista dos conteúdos mais cobrados para organizar o seu cronograma de estudos e dividir o seu tempo. Com isso, você conseguirá se preparar de forma adequada para o exame.

A importância dos simulados

Antes mesmo de começar os seus estudos para a prova do ENEM, faça um primeiro simulado. Ele irá servir para que você conheça a prova, os seus diferentes tipos de questões e o tempo disponível.

A partir desse simulado, você poderá observar quais são as suas áreas mais fracas e quais aquelas que já estão mais fortes: a partir dessa análise você poderá organizar o seu cronograma de estudos.

Ainda, os simulados são fundamentais para que você treine constantemente os tipos de questões cobradas na prova de Linguagens e Códigos. Dessa forma, busque fazer simulados com frequência.

Como a prova de Linguagens e Códigos funciona?

Não é verdade que você pode estudar para todas as provas do ENEM da mesma maneira: cada uma das quatro seções do exame funciona de uma forma diferente.

A prova de Linguagens e Códigos é formada com questões bem específicas e maneiras únicas de cobrar os assuntos. Para conseguir resolver as questões, você deverá entender muito bem o enunciado da pergunta e saber interpretar corretamente os diversos textos que aparecem ao longo da prova.