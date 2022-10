Lista de artistas que irão grafitar pilastras do metrô é divulgada

Foto: Divulgou

Foi divulgada nesta sexta-feira (21) a lista com os artistas selecionados no Edital de Grafite para grafitar 10 pilastras do metrô de Salvador. Cada um dos 10 escolhidos receberá um prêmio no valor de R$ 7 mil, após a execução do projeto.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, o trabalho será feito na Avenida Bonocô até o fim de 2022. As obras terão como tema diversidade e inclusão e serão inéditas, planejadas especialmente para toda a superfície destinada, com mais de 8 metros de altura.

“Com essa ação, buscamos fomentar manifestações artísticas urbanas e artistas baianos, além de deixar a nossa cidade ainda mais bonita. É um projeto que reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento cultural e com ações voltadas para a promoção da Diversidade e Inclusão em nosso estado”, explica Luana Xavier, analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.

Em nota, a concessionária informou que vai disponibilizar, gratuitamente, para os selecionados PTA (Plataforma de Trabalho Aéreo) com acompanhamento integral de operador, os EPIS de segurança e treinamento de NR 35 – específico para trabalho em altura.

Confira a lista dos selecionados em ordem alfabética:

Denis Sena Rocha

Flávio Côrtes da Costa

Isabela Pita Rocha Xavier

Isabela Seifarth Miranda

Isadora Ramos Furlan

Lean Souza Santos

Marcos da Silva Costa

Raphael Silva Ribeiro

Samuel Silva dos Santos

Tarcio Renan Vasconcelos Moreira

Sobre o Edital

As inscrições para o Edital de Grafite ficaram abertas entre os dias 13 e 31 de julho, e puderam ser feitas gratuitamente de forma on-line.

A análise dos projetos foi realizada por uma comissão de curadoria formada por sete colaboradores da CCR Metrô Bahia e Grupo CCR, que considerou critérios como a utilização do espaço, criatividade e originalidade, entre outros definidos no Edital.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.