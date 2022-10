Lívia Sant’Anna Vaz lança livro ‘Cotas Raciais’ em Salvador

Foto: Reprodução / Instagram

“Ações afirmativas e cotas raciais”. Esse é o tema do debate que será realizado pela iniciativa Opará Saberes na próxima sexta-feira (14), às 18h, no auditório Américo Simas, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Neste ano, a Lei de Cotas Raciais completa 10 anos e prevê a reserva de 50% das vagas para estudantes oriundos de escolas públicas autodeclarados negros (pretos e pardos) e indígenas.

O debate terá a participação da Dra. Cássia Maciel, Pró Reitora de Ações Afirmativas da UFBA, da professora de Literatura da UFBA e líder do Projeto de Remição de Pena por Leitura Corpos Indóceis e Mentes Livres no sistema prisional baiano, há 12 anos, Dra Denise Carrascosa.

Ainda no evento a Dra. Lívia Sant’Anna Vaz fará também o lançamento do seu livro “Cotas Raciais”, da coleção Feminismos Plurais. A obra foi coordenada pela intelectual Djamila Ribeiro. A mediação da terceira edição do Opará Saberes será realizada por Gabriela Monteiro, Coordenadora Executiva da Opará Saberes.

Na ocasião, estarão presentes também representantes de algumas das instituições parceiras da iniciativa. Integram a mesa de saudação: Janiele de Paula, da Fundação Lemann, Dra. Márcia Tavares, professora e coordenadora do programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo da UFBA, e a jornalista Midiã Noelle Santana, líder de Comunicação do Projeto SETA – ActionAid.

Serviço:

O quê: Aula Inaugural “Ações afirmativas e cotas raciais” e lançamento do livro “Cotas Raciais”, da autora Lívia Vaz.

Local: Auditório Américo Simas. Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Federação – Salvador, Bahia.

Leia mais sobre Preta Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.