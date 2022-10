Liz Truss renuncia cargo de primeira-ministra no Reino Unido

Foto: Reprodução/ NBC

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renunciou o cargo de premiê do Reino unido após 45 dias na função, sendo a líder com a passagem mais rápida pela Downing Street, rua que abriga os escritórios oficiais do Primeiro Ministro do Reino Unido e do Chanceler do Tesouro.

Há pouco tempo no poder, Truss sofria pressão para renunciar o cargo por conta do plano econômico proposto por ela que gerou revolta no mercado e no próprio partido.

A proposta previa um corte amplo e severo de impostos, e em paralelo, um empréstimo bilionário para cobrir o desfalque nas contas públicas.

Em um pronunciamento em frente a sede do governo britânico, a primeira-ministra Liz Truss, que entrou como substituta de Boris Johnson, declarou a renuncia ao cargo. Truss permanece no cargo até o novo ministro assumir o cargo.

“Reconheço, dada a situação, que não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador. Por isso, falei com Sua Majestade, o Rei, para notificá-lo de que estou renunciando ao cargo de líder do Partido Conservador”, disse ela.

