Lojas da Coelba suspendem atendimento no 12 de outubro

Foto: Divulgação

Todas as 30 lojas da Neoenergia Coelba e as unidades da rede credenciada terão o funcionamento suspenso nesta quarta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. A informação foi divulgada pela empresa nesta terça (11). O atendimento aos clientes será retomado na quinta-feira (13).

Segundo a Neoenergia Coelba, os atendimento poderão realizar alguns serviços nos canais digitais da empresa. Os atendimentos poderão ser feitos pela Central de Relacionamento gratuita, no número 116, no site da empresa; no aplicativo Neoenergia Coelba, que está disponível nas lojas de aplicativos iOS e Android; além do Whatsapp, por meio do (71) 3370-6350.

Operação

Em nota, a Neoenergia Coelba informou ainda que manterá em prontidão as equipes técnicas para atendimento a possíveis ocorrências na rede elétrica. Cerca de 700 técnicos estarão em campo para solicitações emergenciais, de pequeno e grande porte.

O efetivo estará espalhado em pontos estratégicos do estado, com o apoio dos engenheiros e controladores que atuarão a partir do Centro de Operações Integradas (COI) da Neoenergia Coelba, em Salvador.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.