Lojas Koerich abrem vagas de emprego em Santa Catarina

A Lojas Koerich é uma das maiores vendedoras de móveis do Brasil, trabalhando com lojas físicas e virtuais. Hoje a empresa está com novas oportunidades de empregos em Santa Catarina. Confira os cargos.

Lojas Koerich abre vagas em Santa Catarina

A Lojas Koerich atua no mercado de móveis, sendo considerada uma das principais vendedoras do país.

A empresa possui a melhor parcela e preço do Brasil. Para continuar alcançando bons resultados, novas oportunidades de empregos foram abertas.

Os cargos são para vendedores em suas unidades de Santa Catarina. Confira, a seguir, mais informações:

Vendedor – Jaguará do Sul: Ensino Médio Completo, ter experiência no ramo de vendas, conhecimentos básicos em informática e desejável curso em técnico de vendas;

Vendedor – Blumenau: Será responsável por atender os consumidores na loja. Possuir o ensino médio completo, com experiência no ramo de vendas, conhecimento básico em informática e desejável curso técnico em vendas;

Vendedor – Joinville: Será responsável por atender os clientes. Possuir o ensino médio completo, com experiência no ramo e conhecimento básico em informática.

Como se candidatar

As Lojas Koerich atuam no mercado de móveis no país. Hoje a empresa está com novas oportunidades de empregos, voltadas para os cargos de vendedores.

A marca é responsável por entregar serviços e produtos de alta qualidade para vários cômodos, como casa, cozinha e escritório.

Quer participar do processo seletivo da empresa? Acesse a plataforma Vagas e confira todas as informações necessárias. Os cargos podem ser preenchidos a qualquer momento.

