Lore divide momento fofura entre Léo Santana e a pequena Liz

Lore Improta usou as redes sociais nesta segunda-feira (17), para mostrar um momento fofo entre Léo Santana e a pequena Liz, de 1 aninho.

Nos stories, do Instagram, a menina que já fala “dindo”, “mamãe”, e até frases em inglês como “oh my god” (Ai meu Deus, em português), foi flagrada cantando e dançando com o pai.

Vale ressaltar que Lore Improta retornou ao Salvador nesta manhã e desde então não desgrudou da família. A dançarina foi anunciada mais uma vez como musa da escola de samba carioca Viradouro.

No Instagram, Lore agradeceu a confiança e a oportunidade de estar mais um ano ao lado da escola. “Obrigada pelo convite para estar mais um ano como musa dessa escola que eu amo tanto! Gratidão”, escreveu no Instagram ao ser chamada ao palco.

