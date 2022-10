Lore Improta faz carta aberta para Liz sobre orgulho de ser nordestina

Foto: Reprodução/Instagram

Lore Improta apareceu nas redes sociais no domingo (09), para compartilhar uma carta aberta para Liz, filha da dançarina com Léo Santana, sobre o orgulho de ser nordestina.

O momento chega após uma onda de ataques xenofóbicos nas redes sociais. Na carta, a loira reforça e exemplifica os preconceitos lançados para os nordestinos.

“Filha, em tempos que o óbvio precisa ser dito, eu repito: não tenha vergonha de nada que te faz nordestina”, inicia o vídeo publicado no Instagram.

“Não importa se vão rir do seu sotaque ou pedir para ele ser neutro. Não importa se vão fazer piada com seu clima, a gente sempre dá a volta por cima. Com trabalho e rima, a gente bota quente mesmo”, continuou Lore Improta.

“Tem gente que é tão pequena que acha que o Nordeste é uma vila e que por aqui tudo é igual, e esquece que do cuxá do maranhense ao dendê baiano tem mais sabores do que areia na praia. E por falar em praia, a gente é sal, porque eu nunca vi um povo tão atacado ainda conservar e temperar esse Brasil cheio de preconceito e dor. A gente é Brasil, Nordeste, Bahia, Salvador”, disse, por fim.

Veja o vídeo:

