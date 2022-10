Lote extra do PIS vai sair! Saiba quem pode receber

O PIS (Programa de Integração Social) é um tipo de contribuição social com natureza tributária que objetiva o financiamento do pagamento de benefícios, como: abono, seguro-desemprego e participações na receita de entidades e órgãos para trabalhadores das empresas privadas. Mas, é verdade o que estão falando sobre a Caixa pagar lote extra do PIS?

Vale ressaltar que os trabalhadores contemplados com o pagamento do abono, precisam ser regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), administrada pela CEF (Caixa Econômica Federal). Assim, o benefício é pago anualmente, mas pode contar com um lote extra do PIS. Então, confira abaixo, com o Notícias Concursos nesta terça-feira (25) como funcionará esse pagamento.

Caixa deve pagará lote extra do PIS para um grupo de trabalhadores

Há um tempo, a CEF comentou que liberaria outro lote do PIS. Assim, os beneficiários terão condições de sacar até R$ 1.212,00. O pagamento, então, é conforme a quantidade dos meses trabalhados ao longo do ano referência. Dessa forma, a média de valor pago aos trabalhadores será de R$ 398,99. Mas, alguns cidadãos podem conseguir algo a mais, alcançando quase o valor do salário-mínimo.

A Caixa tem a estimativa de liberação do dinheiro para cerca de 1,1 milhão de trabalhadores. O pagamento acontecerá por conta dos reajustes do ano de 2016 até 2020. Então, quem não tiver sacado o valor anteriormente, pode ter o direito de receber agora. Ademais, o abono salarial estará disponível para saque até dia 29 de dezembro. Contudo, é necessário cumprir certos requisitos para ter o direito de sacar. São eles:

Estar com as informações atualizadas na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais);

Ter laborado de carteira assinada ao menos 30 dias;

Ter recebido, no máximo, dois salários-mínimos dentro do ano de referência.

A Caixa também anunciou que o mínimo pago será de R$ 101,00, bem como o máximo é de R$ 1.212,00. Com isso, para realizar os cálculos, o trabalhador considerará os meses trabalhados durante o ano. Portanto, a cada mês, soma-se R$ 101,00. Então, caso se tenha trabalhado 12 meses do ano base, é direito receber o valor total do abono salarial.

Ademais, para receber o lote extra do PIS basta acessar o app do Caixa Tem ou do Caixa Trabalhador, ambos disponíveis para Android e iOS. Para sanar algumas dúvidas sobre o direito ao recebimento, é possível fazê-lo por meio do endereço eletrônico do Portal do Cidadão, bem como através dos números de telefone 0800-726-0207 ou 111.