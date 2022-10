Luan Lima percorreu do rock ao pagode até se encontrar no gênero da sofrência

A paixão pela música fez Luan Lima, de 33 anos investir em um ritmo que atualmente é o que mais cresce no país, o arrocha. Destaque do gênero na capital baiana, o cantor foi o convidado especial do Atitude, da Bahia FM, deste domingo (23), e colocou a sofrência nas ondas do rádio e do YouTube para o público fechar o final de semana com chave de ouro com seu grande hit ‘Cachorro de Rua’.

Em entrevista ao iBahia, Luan relembrou os primeiros passos na música, ainda bem novo, na igreja. “Meus pais disseram que quando eu era pequeno passava as propagandas na televisão ficava cantando, queria fazer as coreografias. Então eles perceberam que tinha esse lado artístico. Comecei cantando na igreja, como a maioria dos artistas e passei a me interessar mais”.

Da igreja para um ritmo distante do arrocha, onde tinha como inspiração artistas da MPB como Legião Urbana, Cazuza, Raul Seixas, Ana Carolina e Alcione. “Comecei a aprender tocar violão, fiz aula de canto e fui buscando meu caminho. Toquei rock, já toquei pagode, mas de verdade eu encontrei no no arrocha”, afirma.

Inspirado pela galera das antigas, a sofrência sertaneja, Luan foi se deixando levar pelo ritmo característico da Bahia, o arrocha. Segundo o cantor, ir por esse gênero também foi perceber o que dava dinheiro.

“Quando a gente começa a trabalhar profissionalmente, a gente quer levar o pão para casa. Nisso, tem que ver o que é mais rentável. Infelizmente, a gente não vê tantas oportunidades para o rock, ainda mais aqui no cenário de Salvador, né? Então a gente tem que permear algo que seja mais rentável. Como eu já gostava do arrocha, resolvi abraçar a proposta e fazer o trabalho”.

Nascido e criado no bairro da Engomadeira, atualmente morador de Tancredo Neves, o artista fala que desde o início da carreira sempre teve o apoio dos familiares. “Minha família me incentiva demais, minha mulher também me incentiva, minha filha vai fazer 12 anos agora em janeiro e sempre esteve ao meu lado. Quando a família não está por perto é muito mais difícil”.

Para se considerar realizado profissionalmente, o cantor busca atingir outras camadas fora da Bahia com CONFIRA. O cantor, que tem como inspirações Thiago Aquino, Pablo, Tayrone, Kevi Jonny, afirma que ter saúde e a família por perto já é uma grande realização pessoal e o foco agora é o sucesso com a carreira.

“Conseguir estourar e ser reconhecido nacionalmente pelo seu projeto, é um grande sonho de todos que trabalham nessa área. A estabilidade musical, financeira, e para isso a gente está trabalhando em projetos para o verão. Estou fazendo um projeto novo, CD novo, vamos gravar alguns clipes e vem muita coisa boa por aí.”

